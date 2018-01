Liberada a entrada de ajuda humanitária na Libéria Líderes rebeldes e representantes do governo liberiano chegaram hoje a um acordo que permite a entrada de ajuda humanitária a todas as regiões do país, inclusive as zonas rurais de difícil acesso. O acordo foi firmado pelos dois principais grupos de oposição na Libéria, o Liberianos Unidos para Reconciliação e Democracia e o Movimento pela Democracia na Libéria. Os líderes asseguraram, ainda, que vão garantir a segurança dos agentes humanitários na região. As informações são da CNN.