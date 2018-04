Liberados mais documentos e gravações dos anos Nixon

O material também dá uma ideia das características de Nixon e seus aliados: alta sensibilidade a políticos rivais e rápida utilização de armações contra eles. Uma reunião em 1972 entre Nixon e seu chefe de Estado Maior resultou numa diretriz informal de "destruir" o "insignificante" que concorria à vice-presidência pelo Partido Democrata, segundo notas rabiscadas divulgadas hoje.

Num memorando, três anos antes, o assistente de equipe de Nixon descreveu a medida de colocar sob observação os movimentos de alguns membros politicamente ativos da família do presidente assassinado John F. Kennedy, depois que seu irmão mais novo, Ted, caiu de carro de uma ponte, num acidente que provocou o afogamento da mulher que o acompanhava.

O material mostra um Nixon engenhoso, bruto, manipulador e, algumas vezes, surpreendentemente liberal na comparação com a maioria dos republicanos de hoje. Em uma carta, ele defende a proposta de emenda à Constituição que garantia direitos iguais às mulheres, dizendo que por 20 anos "não alterei minha crença de que direitos iguais para mulheres justificam uma garantia constitucional". A emenda não foi aprovada.

Numa conversa gravada com George H.W. Bush, então o presidente do Partido Republicano, Nixon falou sobre o recrutamento de mulheres bonitas, em particular, para concorrer pelo partido, depois que duas capturaram seu olhar na Assembleia da Carolina do Sul. "Vamos procurar algumas", disse ele. "E entenda, eu não faço isso porque sou favorável às mulheres. Mas estou fazendo isso porque (uma) mulher pode conquistar posições que um homem pode não conseguir".

Watergate

O episódio de Watergate foi uma reunião de eventos que, eventualmente, consumiu a presidência de Nixon. O risco é palpável em memorandos que foram tornados públicos hoje. Um documento de nove páginas, escrito à mão pelo conselheiro de política interna de Nixon, Kenneth Cole, reflete o aclarado "massacre de sábado à noite", quando o presidente demitiu o promotor especial de Watergate, Archibald Cox, e perdeu seus dois principais funcionários do Departamento de Justiça em outubro de 1973, levando o país quase a uma crise constitucional.

Cox estava pressionando para que as gravações de Nixon na Casa Branca fossem divulgadas, enquanto investigava o envolvimento do presidente no acobertamento da invasão do escritório de um político democrata no edifício Watergate, em Washington. O procurador-geral Elliot Richardson e seu vice, William D. Ruckelshaus, recusaram-se a cumprir a decisão de Nixon de demitir Cox e também perderam seus empregos.

Cerca de 30 mil páginas de documentos foram tornados públicos nos National Archives, em College Park, Maryland, e na Biblioteca Nixon em Yorba Linda, Califórnia, como parte de um processo de liberação de documentos e arquivos de áudio dos anos Nixon.

Além disso, a biblioteca colocou mais de 150 horas de arquivos de áudio na internet. As gravações cobrem o período de janeiro e fevereiro de 1973, atravessando a segunda posse de Nixon, o acordo de paz com Hanói e o julgamento e condenação dos homens que arrombaram o escritório democrata no edifício Watergate, episódio que arruinou a presidência de Nixon. Ele renunciou em agosto de 1974, sob ameaça de sofrer um impeachment.

Mais de 2.200 horas de conversações gravadas foram tornadas públicas desde 1980 e muito ainda está por ser divulgado. Entre 1971 e 1973, Nixon gravou secretamente 3.700 horas de suas conversas telefônicas e reuniões. O material está na internet, no endereço http://www.nixonlibrary.gov.

.