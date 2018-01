Liberais vencem eleição no Canadá

OTTAWA -- O Partido Liberal ganhou nesta terça-feira, 20, as eleições legislativas no Canadá. O novo primeiro-ministro do país será Justin Trudeau, que acaba com dez anos de domínio conservador. Justin, de 43 anos, é filho do ex-premier Pierre Elliott Trudeau. Com ele, os liberais voltam ao poder no lugar de Stephen Harper, que buscava um quarto mandato.

A opinião pública oscilou amplamente durante a campanha eleitoral de 78 dias, a mais longa da história do Canadá. As últimas pesquisas apontavam a vantagem de Trudeau com 38,2%, contra 30,1% para os conservadores e 21,2% para o Novo Partido Democrático (NDP, esquerda), de Thomas Mulcair. O bloco Québécois (separatista) aparecia com 4,9% e os Verdes, 4,7%.

Embora as autoridades eleitorais do Canadá não tenham consolidados os resultados oficiais, a rede pública CBC projetou que o partido de Trudeau ultrapassará a maioria de 170 deputados (de um total de 338) e formará o próximo governo. Harper reconheceu a derrota e anunciou sua renúncia à chefia do Partido Conservador.