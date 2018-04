Liberdade a paquistanês detido em Bagram é rejeitada

Em dezembro, advogados de Yunus Rahmatullah ganharam um habeas corpus escrito para forçar autoridades britânicas a levar o prisioneiro perante o tribunal. Mas, nesta segunda-feira, advogados do governo disseram que os EUA se recusaram a libertar o prisioneiro capturado há oito anos. O Tribunal de Apelação aceitou a justificativa e vai divulgar seu julgamento escrito na quinta-feira.

Rahmatullah foi preso por soldados britânicos no Iraque em 2004, mas passou para a custódia americana e foi transferido para a prisão na base aérea de Bagram. As informações são da Associated Press