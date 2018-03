Liberdade de imprensa cai para o menor nível em 16 anos A organização não governamental Freedom House informou que o número de países com imprensa totalmente livre caiu para o menor nível em 16 anos. Em conferência nesta quarta-feira para discutir o tema, a entidade, que realiza estudos de vigilância sobre a democracia no mundo, avaliou que a turbulência política no Mali, o declínio da Grécia e o cerco sobre a mídia na América Latina estão entre os principais motivos deste cenário de queda.