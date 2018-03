Libéria: combates se estendem ao porto da capital Mísseis e fogo de morteiros castigaram nesta sexta-feira o porto da capital da Libéria, enquanto as forças governamentais do presidente Charles Taylor assaltavam a zona residencial casa por casa - roubando as desesperadas famílias retidas em suas residências durante os quatro dias do cerco rebelde. Com o número de mortos se aproximando da casa dos milhares e corpos se acumulando nas ruas de Monróvia, os moradores da cidade também continuam sem acesso ao suprimento de alimentos, que continuam nos portos. A escassez de mercadorias fez os preços do arroz, da farinha e de outros produtos triplicarem - quando se consegue comprá-los. Os insurgentes, que controlam mais de 60% do país, parecem encaminhar-se para seu objetivo final, que é o de tomar a capital e derrubar o presidente Charles Taylor, processado por um tribunal da ONU por crimes de guerra e que ocnta com numerosos inimigos após fomentar conflitos armados em outros países da África Ocidental e a guerra civil na Libéria em 1989. Hoje, os mediadores da África Ocidental pediram aos rebeldes e às forças governamentais que voltem ao cessar-fogo acertado entre as partes em 17 junho. Ontem, o presidente dos EUA, George W. Bush, pediu a Taylor que deixe o poder.