A Libéria vai receber um medicamento experimental para Ebola suficiente para tratar dois médicos do país infectados com o Ebola, disse o Ministro da Informação, Lewis Brown, depois que os Estados Unidos aprovaram a exportação do remédio.

Brown disse que o Ministério da Saúde da Libéria entrou em contato com o laboratório norte-americano Mapp Biopharmaceutical, fabricante do ZMapp, e pediu às autoridades norte-americanas a aprovação rápida da exportação do medicamento.

Os médicos consentiram em receber o tratamento experimental, disse o ministro.