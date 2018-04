Liberman endossa Netanyahu para premiê de Israel O político israelense de extrema direita Avigdor Lieberman endossou hoje o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para voltar a ser chefe de governo do país. A decisão de Lieberman praticamente garante que Netanyahu voltará a ser primeiro-ministro de Israel. Caso Netanyahu consiga formar uma coalizão estável, a aliança com Lieberman pode servir de base para um governo de linha dura. O radical Lieberman despontou como fiel da balança da política israelense depois de a eleição do último dia 10 ter produzido um impasse entre os dois maiores partidos do país. O Partido Israel Beitenu, de Lieberman, terminou em terceiro lugar nas eleições parlamentares. Como o governista Kadima, da chanceler Tzipi Livni, terminou com apenas uma cadeira a mais que o Likud sem que nenhum dos dois chegasse nem a um quarto das cadeiras do Parlamento, o terceiro lugar colocou Lieberman em posição de praticamente determinar quem será o próximo primeiro-ministro de Israel. Conhecido por posições ultrarradicais, Lieberman defende, por exemplo, que a minoria árabe de Israel jure lealdade ao Estado judeu ou perca sua cidadania. Lieberman anunciou sua decisão durante um encontro com o presidente Shimon Peres, que está consultando os partidos antes de decidir quem incumbirá de formar um governo. As informações são da Dow Jones.