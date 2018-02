Libertação de americanos não garante negociações

O presidente fez os comentários na abertura da visita de três dias à China. Autoridades americanas disseram que o momento da decisão de Obama de insistir na libertação dos dois americanos não foi relacionado com a viagem. Eles não comentaram as motivações de Pyongyang.

A administração Obama tem mantido silêncio sobre os detalhes das discussões de Clapper, embora o presidente tenha dito nesta segunda-feira que não foram "discussões políticas de alto nível". Obama não mencionou as provocações nucleares de Pyongyang e acrescentou que "quando e se" a Coreia do Norte concordar em prosseguir com o fim das atividades nucleares, os EUA estão "bem abertos" a discussões. Contudo, o presidente afirmou que seria necessário mais do que "pequenos gestos", como a libertação dos americanos.

Os dois americanos libertados da prisão na Coreia do Norte voltaram aos Estados Unidos na noite de sábado. Matthew Miller e Kenneth Bae aterrisaram na base conjunta de Lewis-McChord, no Estado de Washington, acompanhados de James Clapper. Fonte: Associated Press.