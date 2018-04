Libertadas duas turistas dos EUA sequestradas no Sinai

As tensões pela nação aumentaram desde que distúrbios num jogo de futebol do Campeonato Egípcio provocaram, na quarta-feira, a morte de pelo menos 74 pessoas. A tragédia aconteceu na cidade de Port Said, na região nordeste do país, durante a partida entre as equipes do Al Masry e Al Ahly. Os revoltosos acusam a polícia de ficar de lado e permitir o derramamento de sangue em campo.

Também nesta sexta-feira, quatro homens armados e mascarados pararam um veículo com dois italianos que trabalham em uma empresa de alimentos local na cidade de Suez. Os agressores levaram o carro deles, mais de dez mil euros e os laptops das vítimas, informou o diretor da companhia Mohammed Antar. Os suspeitos liberaram os italianos. As informações são da Associated Press.