Libertado engenheiro francês seqüestrado há um mês em Bagdá O engenheiro francês Bernard Planche foi posto em liberdade após mais de um mês retido por um grupo islamita radical no Iraque, informaram neste domingo fontes iraquianas de Segurança. Segundo o relato, os seqüestradores foram obrigados a libertar Planche ao serem surpreendidos por uma patrulha iraquiana-americano perto da localidade de Abu Ghraib, 30 quilômetros a oeste de Bagdá. "Aparentemente, os terroristas tentavam transferir o refém a outro lugar e não esperavam achar um posto de controle naquela estrada", explicou a fonte. Planche foi seqüestrado em 5 de dezembro por um grupo de homens armados quando estava em casa em um bairro residencial de Bagdá. A libertação do engenheiro francês acontece apenas 24 horas depois da notícia de um novo seqüestro de estrangeiro, desta vez a jornalista americana Gill Kelly, enviada do jornal Christian Science Monitor. A repórter foi capturada quando ia entrevistar um líder sunita em companhia de seu tradutor e motorista iraquiano, também jornalista, que foi assassinado. Desde abril de 2003, quando foi derrubado o Governo de Saddam Hussein, mais de 200 estrangeiros foram seqüestrados por grupos radicais no Iraque. Muitos deles foram libertados, outros permanecem em poder de seus seqüestradores e alguns foram assassinados.