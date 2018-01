Libertado jornalista francês detido pelo Taleban O regime Taleban do Afeganistão liberou um jornalista francês que havia entrado ilegalmente no país disfarçado de mulher. Michel Peyrard, da revista Paris Match, encontrou-se com autoridades francesas no povoado paquistanês de Torkhman, e disse ter sido bem tratado pelos talebans. Também foi liberado Mohammad Arfan, um colega paquistanês que viajava com Peyrard. Não houve informação sobre o paradeiro de outro acompanhante do jornalista, Mukrram Khan. Peyrard foi detido em 9 de outubro na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. Ele vestia uma burka, o traje usado por mulheres do país que as cobre dos pés à cabeça. Autoridades talebans havia ameaçado acusá-lo de espionagem. Leia o especial