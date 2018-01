Libertado jornalista português seqüestrado no Iraque O jornalista português Carlos Raleiras, seqüestrado na sexta-feira no sul do Iraque, foi libertado hoje. Raleiras, da emissora de rádio TSF, relatou que não havia sido ferido e que não sabia se um resgate foi pago para a sua libertação. Disse que foi capturado por nove homens, que o mantiveram por várias horas hoje dentro do porta-malas de um carro e que ele passou por várias casas desde que foi seqüestrado. Ele foi abandonado numa estrada nas proximidade de Basra. Raleiras foi seqüestrado na sexta-feira quando um comboio de jornalistas portugueses foi atacado por homens armados logo depois de entrarem no Iraque pelo Kuwait. Ele viajava para Basra a fim de cobrir a presença da polícia portuguesa na região. Maria João Ruela, jornalista da rede de televisão privada SIC, ferida em um joelho pelos disparos dos seqüestradores, foi levada hoje por soldados britânicos ao Kuwait, de onde voltaria a Portugal em um avião enviado pelo governo português. Sete outros jornalistas portugueses no comboio escaparam ilesos. As forças britânicas de ocupação negociavam hoje com os seqüestradores a libertação de Raleiras, mas autoridades britânicas e portuguesas não quiseram confirmar se havia sido pago um resgate de US$ 50 mil pedido pela libertação do jornalista.