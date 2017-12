Libertado marido de ex-premier do Paquistão Depois de oito anos preso sob acusações de corrupção, o marido da ex-primeira-ministra do Paquistão, Benazir Bhutto, foi solto sob fiança, informam autoridades, num movimento apresentado pelo governo como uma tentativa de buscar "harmonia política" com a oposição. A Suprema Corte do Paquistão concedeu fiança a Asif Ali Zardari, acusado de diversos delitos durante os dois governos encabeçados por sua mulher, nos anos 90.