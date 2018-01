Libertado refém egípcio no Iraque Um motorista de caminhão egípcio tomado como refém foi libertado hoje, informou a rede de televisão Al-Jazira. O homem, identificado como Alsayeid Mohammed Alsayeud Algarabawi, foi capturado em 6 de julho por um grupo autodenominado Resistência Legítima do Iraque. Mais tarde, o egípcio foi mostrado em um vídeo, rodeado por homens encapuzados. Fontes na Embaixada egípcia em Bagdá afirmaram à Al-Jazira que Algarabawi foi libertado na manhã de hoje. a ?Resistência Legítima? não chegou a ameaçar a vida de Algarabawi, mas fez uma série de exigências à Al-Jarie Transport, companhia saudita que o empregava, incluindo o pedido de resgate de US$ 1 milhão e o fim de suas operações no Iraque. A companhia se recusou a pagar o resgate, mas concordou em encerrar suas atividades em território iraquiano, segundo Faisal al-Naheet, que atuou como mediador entre a Al-Jarie Transport e os seqüestradores. Também em resposta ao seqüestro, o Egito advertiu seus cidadãos a não procurar trabalho no Iraque.