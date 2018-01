Libertados britânico e canadenses seqüestrados no Iraque O britânico Norman Kember e dois canadenses, seqüestrados no ano passado no Iraque, foram colocados na manhã desta quinta-feira em liberdade, confirmou o ministro de Assuntos Exteriores do Reino Unido, Jack Straw. A libertação foi resultado de uma operação multinacional realizada nesta quinta-feira, acrescentou Straw em declarações à imprensa.