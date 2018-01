Libertados europeus seqüestrados no Saara São libertados 14 turistas europeus que permaneceram reféns por seis meses no Saara, informou um porta-voz presidencial. Os reféns - nove alemães, quatro suíços e um holandês - foram soltos nesta segunda-feira, disse Seydou Sissouma, porta-voz do presidente do Mali, Amadou Toure. O grupo já estava sob custódia do governo na cidade de Gao, no deserto, e seria levado de avião para a capital, Bamako, na terça-feira, disse Sissouma, que se recusou a falar sobre a saúde dos europeus ou a responder a mais perguntas.