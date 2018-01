Libertados mais dois reféns de ônibus na Grécia Mais dois reféns foram libertados de um ônibus com 26 passageiros seqüestrado nesta quarta-feira, em Atenas, por dois homens, supostamente russos. Até agora, sete pessoas foram soltas e 19 permanecem em poder dos seqüestradores. O ônibus foi tomado por volta das 5h30 por dois homens armados que entraram no veículo e fizeram disparos contra o teto. O motorista, o cobrador e um passageiro do coletivo conseguiram escapar. O veículo está cercado pela polícia e por ambulâncias em uma parada a 17 quilômetros no subúrbio de Atenas.