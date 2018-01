Libertados sete prisioneiros de guerra americanos Sete militares americanos foram encontrados hoje no Iraque por fuzileiros navais que rumavam para Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein. Segundo o quartel-general dos EUA no Catar, os prisioneiros, que estavam perto de Samarra, 60 quilômetros ao norte de Bagdá, foram levados para uma base aérea americana ao sul da capital iraquiana e, de lá, para o Kuwait. Apesar de dois deles apresentarem ferimentos a bala, o estado geral do grupo foi considerado bom. O soldado Shoshana Johnson, de 30 anos, o sargento James Riley de 31, o soldado Joseph Hudson, de 23, o soldado Patrick Miller de 23, e o soldado Edgar Hernandez, de 21, da 507ª Companhia de Manutenção, haviam sido capturados no dia 23 de março, quando o comboio em que viajavam tomou um caminho errado e foi emboscado por forças iraquianas perto da cidade de Nasiriya, no sul do Iraque. Os cinco foram exibidos na televisão estatal iraquiana num vídeo em que parecem abalados, respondendo nervosamente a perguntas dos captores. Os outros dois prisioneiros resgatados são os pilotos Ronald D. Young e David S. Williams, feitos prisioneiros também no dia 23, quando o helicóptero Apache em que estavam foi obrigado a pousar na região central do Iraque. "Alguém se aproximou dos marines na estrada para Tikrit e disse que em breve eles encontrariam um grupo de americanos", disse o comandante americano, general Tommy Franks, ao canal Fox de televisão. "O aviso partiu de um iraquiano e acredito que nossos soldados tenham apanhado os prisioneiros na estrada. Evidentemente, os guardas que tomavam conta deles foram abandonados à própria sorte por seus oficiais e decidiram entregar os prisioneiros de guerra aos marines", declarou o tenente-coronel Nick Morano, no QG dos marines, no sudoeste de Bagdá. Segundo os pilotos dos marines que retiraram os prisioneiros libertados do Iraque, Shoshana Johnson tinha um ferimento de bala no tornozelo e Edgar Hernandez foi baleado no cotovelo. "Este é um grande dia para as famílias e os companheiros desses soldados que haviam desaparecido em ação", disse o presidente George W. Bush, em Camp David. "Ainda há soldados americanos desaparecidos no Iraque e continuaremos a procurar por eles. Rezemos para que estejam bem e sejam libertados o mais rapidamente possível." Veja o especial :