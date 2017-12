Libertados todos os reféns em Connecticut O ex-aluno da Fairfield University, uma universidade católica no estado norte-americano de Connecticut, que mantinha 23 pessoas reféns em uma das salas da faculdade, libertou a todos sem ferimento algum, no fim da noite desta terça-feira. O suspeito, identificado apenas como um recém-formado, liberou todos os reféns aos poucos, desde o início da noite. Depois de liberar a todos, deixou a sala e se entregou, pacificamente. Ele foi levado sob custódia cerca de uma hora após a libertação do último estudante. O pacote que, segundo o suspeito, conteria um dispositivo explosivo foi deixado na sala de aula e estava sendo examinado por um esquadrão anti-bombas.