Libertados treze paquistaneses de Guantánamo As autoridades americanas libertaram treze cidadãos do Paquistão que estavam presos na base de Guantánamo, em Cuba, informa o ministério paquistanês do Interior. A identidade dos homens não foi divulgada. Os treze estão entre os milhares da paquistaneses que se uniram ao Taliban contra as forças americanas no Afeganistão, após os ataques de 11 de setembro de 2001.