Líbia aceita indenizar parentes de vítimas de atentado A Líbia vai indenizar os parentes dos 270 mortos no atentado a bomba de 21 de dezembro de 1988 que derrubou um Boeing 747 da PanAm, em Lockerbie (Escócia), informou hoje o chanceler líbio Abdel Rahman Chalgham. "Meu país aceitou assumir sua responsabilidade civil pelas ações de seu funcionário no caso Lockerbie, de acordo com o direito civil internacional e com base nos entendimentos de março, em Londres, entre líbios, americanos e britânicos", explicou Chalgham. Segundo funcionários americanos, pelo acordo firmado em março, o governo líbio vai pôr à disposição dos familiares das vítimas US$ 2,7 bilhões - o que daria US$ 10 milhões por família. O Boeing levava 259 pessoas, na maioria militares que viajavam da Alemanha para os EUA, onde passariam as festas natalinas. O avião caiu sobre uma área habitada de Lockerbie, matando também 11 moradores. Em 31 de janeiro de 2001, um tribunal escocês condenou o agente líbio Abdel Basset Al Megrahi, acusado do atentado, à prisão perpétua. Com o pagamento da indenização, serão suspensas as sanções impostas em 1992 à Líbia.