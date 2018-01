Líbia aceita pagar indenização de US$ 2,7 bi por atentado Representantes do governo líbio e advogados das famílias das 270 vítimas do atentado de Lockerbie firmaram nesta quarta-feira um acordo criando um fundo de indenização de US$ 2,7 bilhões, passo-chave para o fim das sanções da ONU contra a Líbia. "Após uma sessão de 11 horas em Londres, assinamos um acordo com a delegação líbia e o Banco para Resoluções Internacionais (com sede na Suíça)", anunciaram os advogados James Kreindler e Steven Pounian numa nota. O atentado ocorreu em 1988, quando uma bomba destruiu um avião da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia. Pelo acordo, a Líbia começará a transferir os US$ 2,7 bilhões para o fundo imediatamente. Em seguida, enviará ao Conselho de Segurança da ONU uma carta afirmando ter cumprido as condições impostas pelo organismo - assumir a responsabilidade pelo atentado, indenizar as famílias das vítimas e renunciar ao terrorismo - para o levantamento definitivo das sanções, impostas após o atentado e suspensas em 1999, quando a Líbia extraditou dois acusados líbios para julgamento por um tribunal escocês, que absolveu um e condenou o outro à prisão perpétua. Londres e Washington também devem enviar cartas ao Conselho de Segurança dizendo acreditar que a Líbia tenha cumprido as exigências e, depois, a Grã-Bretanha deve apresentar ao CS um projeto de resolução removendo as sanções. A Líbia comprometeu-se a pagar US$ 4 milhões por vítima quando a ONU remover as sanções internacionais, US$ 4 milhões quando os EUA levantarem suas próprias sanções e US$ 2 milhões quando Washington retirá-la da lista de países que apóiam o terrorismo. Mas os EUA, céticos quanto à renúncia líbia ao terror, devem manter suas sanções econômicas - as que mais afetam a Líbia. "É improvável haver, a curto prazo, qualquer redução das sanções dos EUA", disse o ex-diplomata americano Edward Walker, citando "indicações recentes" de que a Líbia estaria buscando armas químicas.