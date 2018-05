Líbia aceita plano de cessar-fogo, diz África do Sul O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse que o governante da Líbia, Muamar Kadafi, aceitou o plano da União Africana para um cessar-fogo com as forças rebeldes. O plano prevê a interrupção imediata dos conflitos, a abertura de canais de ajuda humanitária e o início do diálogo entre governo e opositores.