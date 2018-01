Líbia anuncia deportação de 2.452 clandestinos As autoridades líbias deportaram para seus países de origem 2.452 clandestinos que estavam em seu território, afirmou a agência oficial de imprensa "Jana", que cita fontes da segurança líbia. As expulsões aconteceram entre 21 e 31 de agosto. No mesmo período foram detidos outros 702 imigrantes ilegais que tentavam embarcar nas praias líbias com destino às ilhas italianas do canal da Sicília, segundo a fonte. Um comunicado do comitê da segurança pública, subordinado ao Congresso geral do povo líbio, afirma que a "Yamahiria" (república das massas) mantém sua disposição de combater o fenômeno da imigração clandestina. Apesar disso, meios diplomáticos italianos em Trípoli informaram que durante este verão houve um aumento "considerável" das tentativas dos clandestinos a partir da Líbia.