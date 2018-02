Líbia: carro bomba mata seis pessoas em Misrata Um carro bomba matou seis pessoas nas proximidades da cidade de Misrata, na Líbia, neste domingo, afirmou a agência de notícias estatal do País. Segundo as informações oficiais, uma mãe e seus dois filhos estavam entre os mortos do ataque. Outras 21 pessoas teriam ficado feridas.