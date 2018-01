Líbia chegou a produzir plutônio, dizem inspetores da ONU A Líbia produziu secretamente uma pequena quantidade de plutônio, importou urânio enriquecido por meio do mercado negro nuclear e esteve envolvida em uma série de atividades com o objetivo de produzir armas nucleares, revelou um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da ONU. A polícia da Malásia informou, também nesta sexta-feira, que o "pai" da bomba atômica paquistanesa, o cientista Abdul Qadir Khan, vendeu urânio enriquecido à Líbia e partes de uma centrífuga nuclear ao Irã por US$ 3 milhões. As informações foram fornecidas durante interrogatório pelo empresário Buhary Syed Abu Tahir, do Sri Lanka, acusado pelos EUA de ter colaborado com Khan em seu mercado negro nuclear. O relatório da AIEA, preparado por seu diretor-geral, Mohamed ElBaradei, também destacou que essas "falhas mostram que durante um extenso período a Líbia violou os acordos de salvaguarda", que são parte fundamental do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Diplomatas ocidentais informaram, citando o relatório da AIEA, que a Líbia conseguiu processar urânio em plutônio, sem especificar a quantidade - aparentemente menos que os três quilos necessários para fabricar uma bomba atômica.