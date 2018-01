Líbia declara possuir 20.000 quilos de gás mostarda A Líbia reconheceu possuir 20.000 quilos de gás mostarda e revelou o local onde se encontram fábricas para a produção de armas químicas, em uma declaração apresentada hoje à organização mundial para a vigilância de armamentos deste tipo. O coronel líbio Mohamed Abu Al Huda entregou 14 documentos que detalham o programa de armas químicas de seu país à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), disse Rogelio Pfiter, diretor-geral da instituição. A OPAQ, baseada em Haia, Holanda, supervisiona o cumprimento dos tratados internacionais que proíbem armas químicas, aos quais a Líbia se somou no mês passado. A Líbia declarou também que possui milhares de toneladas de substâncias que poderiam ser utilizadas na elaboração do gás sarin, assim como dois locais para armazená-las. As fábricas estão localizadas próximas a Trípoli e no sul do país. A declaração foi um passo importante para a eliminação das armas de destruição em massa, que a Líbia prometeu de forma inesperada em dezembro de 2003, com o objetivo de melhorar suas relações com Washington e pôr fim a seu isolamento internacional.