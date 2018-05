Líbia e Arábia Saudita retomam relações diplomáticas A Arábia Saudita e a Líbia concordaram em reatar os laços diplomáticos integralmente e em trocar embaixadores. Os sauditas haviam fechado sua embaixada em Trípoli em fevereiro do ano passado, quando começaram os conflitos internos na Líbia que culminaram com a derrocada do ex-governante do país, Muamar Kadafi, assassinado em outubro.