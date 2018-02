Líbia fecha fronteira aos europeus em retaliação à Suíça A Líbia fecha suas fronteiras aos europeus. A medida foi tomada em retaliação ao comportamento do governo da Suíça depois que um dos filhos do ditador Muammar Kadafi foi preso em Genebra por ter supostamente espancado funcionários de um hotel de luxo. O conflito diplomático chegou ao ápice nesta semana, com o fim da emissão de vistos para executivos, representantes de governos ou turistas.