Líbia: Foguete amplia incêndio em depósito de gasolina

Bombeiros trabalhavam para controlar um grande incêndio iniciado uma semana atrás no mesmo depósito quando a luta entre facções armadas rivais tomou conta da área e um tanque foi atingido por um foguete, afirmou Samir Kamal, diretor de planejamento do Ministério de Petróleo da Líbia. "Isso levou à retirada dos bombeiros", comentou Kamal.

Um porta-voz da National Oil Corp. afirmou que há seis tanques no depósito que podem explodir se o fogo não for controlado, mas os bombeiros só devem voltar à área depois que o conflito for interrompido.

Fortes confrontos em Trípoli e em Benghazi nas últimas duas semanas já mataram mais de 200 pessoas e forçaram a maioria dos governos ocidentais a retirar seus diplomatas do país. Em meio aos confrontos muitos cidadãos líbios e estrangeiros fugiram para a vizinha Tunísia. Fonte: Dow Jones Newswires.