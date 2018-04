Líbia liberta tripulação de petroleiro sequestrado

O investigador chefe da procuradoria-geral da Líbia, Al-Sadik al-Sour, não quis fornecer a nacionalidade dos 21 membros do navio. Ele disse que eles foram encaminhados para a polícia líbia e que eles foram enviados ao país. Três membros de milícias que atuam no leste na Líbia que haviam sequestrado o navio ficarão detidos por 14 dias para serem interrogados pelo Ministério Público.

O navio permanece em Trípoli e deve ser descarregado em uma refinaria no porto de Zawiya, a 40 quilômetros a oeste da capital.

A operação trouxe um fim a uma tentativa da milícia do leste da Líbia de vender o petróleo que estava no navio sequestrado como forma de desafiar o governo central de Trípoli. Fonte: Associated Press.