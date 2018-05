Líbia nega uso de bombas proibidas contra civis A Líbia refutou hoje acusações de que tenha atacado bairros residenciais da cidade de Misrata, no oeste do país, com as chamadas bombas-cacho, proibidas em mais de cem países por uma convenção internacional. A denúncia de que as bombas foram usadas contra civis foi feita na sexta-feira pela organização de direitos humanos Human Rights Watch.