Líbia passou por estágios iniciais de desenvolvimento nuclear A Líbia já havia passado por estágios preliminares de um programa de armas quando desmantelou sua estrutura nuclear, disse hoje Mohammed El Baredei, chefe da comissão de inspeção nuclear das Nações Unidas em sua visita às quatro antigas bases secretas no país. Ele revelou que o equipeamento e atecnologia encontrados eram provenientes de diversos países. "O que vimos foi um programa num estágio bastante inicial de desenvolvimento", disse El Baredei aos jornalistas. "Não encontramos nenhum local para produção de urânio enriquecido em escala industrial; não encontramos urânio enriquecido [material necessário à fabricação de armas nucleares]". Na visita às quatro bases secretas supostamente usadas para esse fim, a equipe de El Baredei constatou que todo o equipamento havia sido desmontado e colocado em caixas. As inspeções se seguem à decisão do líder Muamar Kadafi de abandonar as tentativas líbias de produzir armas de destruição em massa a fim de acabar com o isolamento político e econômico do país.