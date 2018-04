Líbia pede ao Níger que entregue filho de Kadafi

Recentemente, Al-Saadi disse numa entrevista por telefone à rede de televisão Al-Arabiya que a parcela da população líbia que apoiava o regime de Kadafi "está sofrendo tremendamente" nas prisões nas mãos dos novos dirigentes do país. Ele também afirmou que seu retorno à Líbia é iminente.

Al-Saadi disse estar em contato diário com pessoas na Líbia e inclusive com membros do governo atual - algo negado pelas autoridades. As informações são da Associated Press.