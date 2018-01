Líbia pode pagar indenização para atentado em Berlim Após firmar acordo para indenizar as famílias das vítimas do atentado de Lockerbie em troca do fim das sanções da ONU, a Líbia manifestou-se disposta a pagar indenizações também pelo atentado de 1986 numa discoteca de Berlim, que deixou 3 mortos e 200 feridos. A informação foi divulgada ontem pela revista Der Spiegel.