Líbia promete continuar no 'caminho democrático'

No domingo, manifestantes armados invadiram o prédio do Congresso Geral Nacional (GNC) na capital Trípoli e balearam e feriram dois legisladores. Em um incidente separado, um engenheiro francês foi morto em Benghazi, reduto rebelde no leste da Líbia.

"Asseguro a vocês que estamos comprometidos com o caminho da revolução de 17 de fevereiro e com a continuação do processo democrático", disse o presidente do GNC, Nuri Abu Sahmein, em discurso transmitido pela televisão, referindo-se à revolta que tirou Muamar Kadafi do poder.

Abu Sahmein afirmou que os ferimentos não representavam risco de vida para os parlamentares baleados, mas condenou o que chamou de uma "agressão flagrante ao alicerce da soberania legítima". Ele pediu aos ex-combatentes rebeldes que derrubaram e mataram Kadafi que protejam as instituições do país.

Segundo Sahmein, o congresso examina um roteiro para entrega do poder "o mais breve possível" a um órgão eleito. O GNC, eleito após o levante de 2011, provocou ira popular ao estender o seu mandato do início de fevereiro até o final de dezembro.

Após o ataque, o Parlamento interino se mudará para outro local. O legislador Hussein al-Ansari disse que o GNC realizará suas sessões em um hotel cinco estrelas no centro de Trípoli. Fonte: Dow Jones e Associated Press.