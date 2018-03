Líbia retoma embarques de petróleo à Suíça A Líbia retomou hoje os embarques de petróleo para a Suíça, encerrando o embargo decretado como protesto à detenção do filho do coronel Muamar Kadafi em Genebra. O filho de Kadafi, Hannibal, já foi libertado com sua esposa e regressou a Tripoli. O casal foi acusado de espancar duas funcionárias em um hotel de Genebra e por isso foram detidos. Em represália, o governo líbio suspendeu os embarques de petróleo à Suíça na semana passada. Um petroleiro com 80 mil toneladas de petróleo deixou ontem a Líbia com o carregamento que será entregue aos suíços, disse Rolf Hartl, diretor da Associação Suíça de Petróleo. O governo líbio informou ter colocado ontem em liberdade provisória dois turistas suíços que visitavam o país quando Hannibal foi preso em Genebra.