Líbia vai apelar contra sentença no caso Lockerbie Um tribunal especial escocês, com sede na Holanda, ratificou, nesta quinta-feira, a condenação à prisão perpétua do ex-agente secreto líbio Abdel Basset Ali al-Megrahi. A chancelaria líbia qualificou como "veredicto político" a decisão unânime dos cinco juízes que ratificaram a condenação. O governo líbio avisou que tentará recorrer aos organismos escoceses e internacionais de direitos humanos, entre eles à Corte Européia de Estrasburgo. Al-Megrahi, de 49 anos, é acusado pelo atentado à bomba que destruiu um avião da Pan Am nos céus de Lockerbie, Escócia, em 1988, causando a morte de 270 pessoas. Ele havia apelado da sentença, mas os cinco juízes consideraram seus argumentos insuficientes. A sentença foi criticada por um observador da Organização das Nações Unidas (ONU), Hans Kochler, que a classificou de lamentável abuso da lei.