Líbio condenado reafirma inocência O agente da inteligência líbia sentenciado à prisão perpétua pelo atentado a bomba em 1988 contra um avião comercial da Pan Am reafirmou sua inocência e disse numa entrevista publicada hoje que está jejuando para aproximar-se de Deus. "Deus é minha testemunha, sou inocente. Eu nunca cometi nenhum crime e não tenho relação com esse problema", afirmou Abdel Basset Ali al-Megrahi, de sua prisão na Holanda, numa entrevista publicada pelo diário árabe Asharq Al-Awsat. Juízes escoceses num julgamento de nove meses consideraram, há 10 dias, que Al-Megrahi colocou uma bomba no Jumbo da Pan Am, que se dirigia a Nova York. No atentado, 270 pessoas morreram. O jornal escreveu que al-Megrahi queria que sua declaração de inocência chegasse a todos os seres humanos. "Juro por Deus que eu nunca vi qualquer maleta ou coloquei qualquer maleta (no avião)". O suposto cúmplice de Al-Megrahi, Lamen Khalifa Fhimah, foi declarado inocente e voltou como herói para a Líbia. O jornal baseado em Londres escreveu que al-Megrahi negou notícias anteriores que davam conta que ele estava em greve de fome. Ele explicou que estava jejuando "para ficar mais perto de Deus". O condenado também contestou o testemunho de um lojista maltês que o identificou como sendo o homem que comprou roupas usadas para envolver a bomba. "Esse maltês, desde seu primeiro testemunho, disse que eu tinha uns 50 anos. Naquela época, eu tinha 30 e poucos. Ele disse que eu era negro, então mudou seu testemunho diante da corte e disse que eu não era negro".