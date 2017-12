Líbio de Lockerbie é condenado Um tribunal escocês na Holanda declarou culpado um dos líbios acusados pelo atentado a bomba ao avião da Pan Am que caiu sobre Lockerbie há 13 anos. Abdel Basset Ali al-Megrahi foi responsabilizado por ter introduzido a maleta com explosivos na aeronave e setenciado a, no mínimo, 20 anos de prisão. O outro acusado foi declarado inocente. A defesa de Megrahi disse que vai apelar e classificou a decisão como política. O outro acusado está livre para voltar para a Líbia. O veredicto causou comoção nas famílias da vítimas. O porta-voz do grupo chegou a desmaiar na corte após ouvir a decisão. Para as famílias, os EUA e a Inglaterra devem agora processar Muammar Khadafi. Por meio da chancelaria, a Líbia informou que respeita o veredicto. Os EUA comemoraram a decisão.