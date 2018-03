Licor caseiro mata 11 pessoas na Síria Onze pessoas morreram e 74 foram hospitalizadas depois de beberem um licor caseiro na Síria. Na cidade de Tartous, na região leste do país, oito pessoas morreram ao consumir o licor comprado de vendedores ambulantes, informou o diário Tishrin. Outras três pessoas morreram em Homs, no norte do país. Das 74 pessoas hospitalizadas, duas estão em estado grave, quatro ficaram totalmente cegas e duas perderam a visão parcialmente. As autoridades investigam o caso e várias pessoas já foram detidas em Tartous e Homs.