'Lidar com Irã é brincar com rabo do leão', diz clérigo O clérigo iraniano e conservador, Ahmad Khatami, conhecido por sua retórica contra os Estados Unidos, analisou hoje a nova política nuclear norte-americana anunciada nesta semana pelo presidente Barack Obama. "Se eles realizarem esse ato maluco (atacar o Irã) estarão presos em um pântano do qual não serão capazes de sair", afirmou durante o sermão desta semana. "Lidar com o Irã é brincar com o rabo do leão. Se os EUA querem agir loucamente, então os amigos da revolução islâmica irão ameaçar os interesses da América."