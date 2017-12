Líder afegão convoca reunião para discutir defesa O líder espiritual do movimento Taleban, o mulá Mohammed Omar, convocou os principais expoentes das hierarquias religiosas afegãs para uma reunião urgente em Kabul, a fim de discutir ?a defesa do país?. ?Em relação à possibilidade de ataques por parte dos Estados Unidos ao solo sagrado do Afeganistão, os especialistas e sábios foram convocados a Kabul para uma decisão segundo o que estabelece a lei islâmica?, disse Omar em uma declaração transmitida por uma rádio local. ?O valente povo (afegão) defenderá o Islã e o país?, acrescentou Omar. Pouco antes, o ministro da Informação, Qudratullah Jamal, havia pedido aos Estados Unidos que se comportassem com prudência.