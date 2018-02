Líder afegão vai ao Catar para facilitar processo de paz

Karzai vai abordar o assunto com o governante do Catar durante uma visita oficial cujo propósito inicial seria a abertura de uma embaixada do país em Cabul e negociações de oportunidades comerciais e de negócios, segundo o porta-voz do ministério, Janan Mosazai.

O porta-voz não disse quando a visita ocorrerá, mas indicou que será nas próximas semanas.

O Afeganistão já concordou em permitir que o Taleban abra um escritório no Catar, desde que rompa todos os laços com a Al-Qaeda e renuncie ao terrorismo. As informações são da Associated Press.