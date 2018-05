Líder australiano se desculpa por visita a clube de strip

O líder do Partido Trabalhista australiano, de oposição, pediu desculpas publicamente por ter visitado um clube de strip-tease em Nova York durante uma viagem na qual representava o país nas Nações Unidas. Kevin Rudd foi ao clube em Manhattan em setembro de 2003, durante uma visita à cidade como observador da ONU. Rudd divulgou um comunicado se desculpando por qualquer dano que tenha causado com suas ações. Ele está atualmente bem cotado nas pesquisas de opinião, com uma eleição geral prevista ainda para este ano. Com uma imagem de intelectual com uma forte fé cristã, Kevin Rudd é visto como uma personalidade levemente tediosa e certinha. Por isso, muitos australianos terão ficado surpresos ao ler sobre sua embriagada visita noturna ao clube de strip-tease em Nova York. Durante sua estadia na cidade, ele saiu para jantar com um jornalista baseado na cidade e um outro deputado de seu partido, após o qual eles seguiram para o clube masculino Scores. De acordo com o jornal australiano Sunday Telegraph, Rudd teria sido convidado a deixar o clube por causa de seu comportamento inapropriado. Em seu comunicado divulgado à imprensa, o líder trabalhista confirmou sua visita ao clube, mas disse que não se lembra exatamente o que ocorreu naquela noite porque havia bebido muito. Ele pediu desculpas por suas ações e afirmou que já havia contado o caso à sua mulher na ocasião. Rudd se tornou o líder do Partido Trabalhista australiano no ano passado e vinha desfrutando de altos índices de aprovação desde então. Os analistas ainda não sabem se as novas revelações causarão danos à sua imagem e prejudicarão suas chances de se tornar primeiro-ministro após as eleições deste ano. Mas em um país que no passado elegeu um campeão mundial de consumo de cerveja como primeiro-ministro - o trabalhista Bob Hawke - muitos podem achar que o caso na verdade aumenta suas chances de sucesso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.