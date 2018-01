Líder basco diz que Aznar mente ao acusar a ETA Um líder do proscrito partido Batasuna acusou hoje o governo do primeiro-ministro José María Aznar de mentir ao acusar o grupo separatista basco ETA pelos atentados em Madri que mataram pelo menos 198 pessoas. "O governo espanhol está mentindo deliberadamente. Deliberadamente. E provavelmente por causa das eleições de domingo", afirmou Arnaldo Otegi, líder do partido considerado o braço político da ETA. O premier Aznar fez da repressão ao terrorismo, incluindo o banimento do Batasuna no ano passado, um ponto-chave de suas políticas, assim como o fez o candidato que ele escolheu para disputar as eleições nacionais de domingo, Mariano Rajoy. O terrorismo era uma questão na campanha, mas agora será uma das preocupações centrais quando os eleitores forem às urnas. Uma atrocidade do ETA aparentemente favoreceria o partido visto como o mais determinado na luta contra o terrorismo. Entretanto, se os ataques de quinta-feira forem vistos pelos eleitores como obra da Al Qaeda, isto faria com que a atenção dos eleitores se voltasse para a decisão amplamente impopular de Aznar de endossar a invasão liderada pelos EUA do Iraque e o envio de tropas espanholas ao país árabe. Milhares de bascos nesta região do norte da Espanha permaneceram em silêncio nas ruas ao meio-dia de hoje para homenagear as vítimas dos ataques e repudiar a violência. "O silêncio une", afirmou Ines Castells, estudante de medicina. Um diretor do movimento pacifista Elkarri, Gorka Espiau Idoiaga, disse ter ficado aliviado ao ouvir que o ETA poderia não estar envolvido na carnificina. "O sentimento de responsabilidade aqui", em relação a um grupo clamando representar os bascos matando espanhóis, "era tremendo" afirmou.