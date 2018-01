Líder centro-esquerdista vence eleição eslovena Resultados preliminares apontam para a vitória do primeiro-ministro centro-esquerdista esloveno Janez Drnovsek nas eleições presidenciais deste domingo, com cerca de 56% dos votos. A adversária, a conservadora Barbara Brezigar, ficou com 44%. Drnovsek anunciou que irá renunciar ao cargo de primeiro-ministro, posto que será ocupado pelo atual ministro das Finanças, Anton Rop. Drnovsek vai suceder Milan Kucan, um comunista reformista que responde pelo segundo mandato consecutivo em cinco anos e é considerado o responsável pela independência do país da ex-Iugoslávia em 1991.