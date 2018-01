Líder checo discute sistema de proteção de mísseis com EUA O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, se encontrou nesta sexta-feira com o presidente da República Tcheca, Vaclav Klaus, com o objetivo de discutir a instalação de um sistema de defesas de mísseis aéreos, segundo fontes ligadas ao governo. "Cheney recomendou à República Tcheca que continue contribuindo para a segurança mundial como forte aliada da Otan construa este sistema defensivo", disse o porta-voz do escritório do vice-presidente dos EUA. O documento dizia que o sistema de defesa, propostos pela República Checa e Polônia, servem para "conter possíveis ameaças do Oriente Médio." O presidente russo, Vladmir Putin, avisou que medidas contrária podem ser tomadas, caso os EUA seguirem com este projeto. Ele diz não acreditar que este sistema de proteção seja voltado para conter ataques vindos do Oriente Médio. Antes de seu encontro com Cheney, Klaus se encontrou com o secretário da Defesa americano, Robert Gates. Ainda nesta sexta, Klaus pretende se reunir com membros do Congresso americano e depois fazer um discurso sobre as alterações climáticas no mundo. No entanto, líder checo não vai se encontrar com o presidente americano, George W. Bush, que está visitando a América Latina.