Lider chinês diz acreditar na estabilidade de Hong Kong

Li se reuniu com a chanceler Angela Merkel em Berlim, enquanto manifestantes se reuniam em um protesto pela democracia em Hong Kong, um dia após o governo semiautônomo do território fechar os canais de diálogo com líderes estudantis. O premiê não mencionou as manifestações diretamente, mas disse que é de interesse da China e de Hong Kong preservar "a prosperidade e estabilidade de longo prazo".

Discursando por meio de um intérprete, Li disse estar convencido que os moradores de Hong Kong estão em posição de preservar a prosperidade da cidade - e que o governo tem autoridade para fazer o mesmo. Segundo Li, as autoridades regionais "também protegerão os habitantes de ferimentos e danos materiais".

O primeiro-ministro garantiu ainda que todos os interesses legítimos de investidores estrangeiros serão protegidos, mas ressaltou que essa é uma questão doméstica chinesa.

Já a chanceler alemã, Angela Merkel, pediu que a liberdade de expressão seja preservada na cidade. "As manifestações têm sido pacíficas e eu espero que continuem desse modo. E que, numa troca livre de opiniões, soluções sejam encontradas para satisfazer a população de Hong Kong", afirmou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No encontro, China e Alemanha assinaram uma série de acordos para aumentar a cooperação em áreas como pesquisa, saúde e tecnologia. A economia asiática é um mercado importante para a nação europeia, mesmo com a desaceleração do seu crescimento. Fonte: Associated Press.